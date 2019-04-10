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10.04.2019

"Холодная горячая война". Миссия Канады в Украине

Источник: Корреспондент.net

Правительство Канады в седение марта продлило тренировочную миссию в Украине с участием 200 канадских инструкторов до 2022 года. 9 апреля прибыла восьмая с 2015 года ротация канадских инструкторов.

Изначально канадцы приехали в Украину, чтобы помочь украинским солдатам овладеть новыми боевыми навыками. Сейчас военнослужащие Канады помогают украинцам совершенствовать саперные навыки и готовят снайперов.  

Чем канадцы занимаются в Украине

В 2019 году подполковник Пьера Леро возглавляет группу канадских инструкторов, которые во Львове учат украинских солдат сражаться на Донбассе.

Несколько лет назал он был в Афганистане, где канадская армия помогала тренировать афганских солдат в самый разгар горячей войны с боевиками Талибана.

Леро считает, что между текущим конфликтом в Украине и войной в Афганистане есть некоторое сходство, а именно ожидание переломного момента.

Он приехал в Афганистан в качестве командира роты, когда американские военные уже немного приструнили чрезвычайно опасную провинцию Кандагар, подготовив почву для того, чтобы канадцы помогли наладить некое подобие управления.

Украина сейчас тоже стоит на пороге серьезной трансформации: вероятность избрания нового президента, чья платформа довольно расплывчата, заставляет некоторых международных аналитиков беспокоиться о том, что он может предпочесть пророссийское направление развития страны, отмечает канадское издание CBC в статье Горячая холожная война: военная миссия Канады в Украине.

Леро, который находится на Яворовском полигоне во Львовской области говорит, что в Украине есть много вещей, которые канадцы могут помочь улучшить.

Изначально канадцы приехали в Украину, чтобы помочь украинским солдатам овладеть новыми боевыми навыками, включая навыки по обнаружению и обезвреживанию придорожных мин и мин-ловушек, которые представляли собой особенно серьезную проблему на начальном этапе конфликта.

Азовский кризис. Силы Украины и России в море

Как рассказал подполковник в интервью CBC, украинцы овладели этими навыками настолько хорошо, что теперь сами могут тренировать своих солдат. Сейчас канадцы помогают украинским военнослужащим совершенствовать саперные навыки - подрыв укреплений и построение мостов под огнем. Они также проводят продвинутые курсы для подготовки снайперов.

Однако главным вкладом канадцев, отмечает издание, стала подготовка украинцев в области военной медицины.

До прибытия канадцев инструкторы из США обучили украинских солдат только минимальной базе медпомощи в условиях боя. Канадцы расширили этот курс до трех месяцев, в ходе которых украинские солдаты осваивают продвинутые навыки.

Осознание того, что у раненого может быть больше шансов на выживание, помогло повысить уровень уверенности солдат, находящихся на линии фронта, говорит подполковник.

Издание также цитирует командира корабля канадских ВМС Мартина Флуэта, который в настоящее время находится в Черном море у берегов Украины и принимает участие в учениях вместе с другими военными кораблями НАТО.

Украина в рейтинге армий. Почему ниже, чем до АТО

Он отмечает, что раньше к канадским кораблям очень близко подходили российские самолеты, но теперь в Черном море спокойно. Флуэт добавил, в что в Черном море есть два российских военных корабля, которые наблюдают за действиями НАТО, но они также не принимают "враждебных действий".

 

НАТО в Черном море

С 5 по 13 апреля страны НАТО и Украина проводят совместные учения Морской щит 19 в Черном море. Накануне страны-члены альянса согласовали пакет мер в Черном море, призванный усилить Украину в ответ на захват украинских кораблей и моряков в октябре прошлого года.

Речь идет об увеличении присутствия кораблей альянса в Черном море, посещении ими портов в Украине и Грузии, более интенсивными тренингами украинских и грузинских морских пограничников, а также совместных учениях и усиленном обмене информацией. Альянс также намерен увеличить число воздушных разведок в регионе.

"Россия применила силу для незаконной аннексии Крыма и продолжает наращивать военную мощь по всему региону. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли, захваченные в прошлом году в Азовском море", - добавил Столтенберг.

Москва также считает, что инцидент в Керченском проливе был украинской провокацией и предупреждает, что усиление активности НАТО в Черном море "сопряжено с дополнительными рисками".

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