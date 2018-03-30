Холодницкий рассказал, что могла записать прослушка в его кабинете

Источник: Корреспондент.net

На аудиозаписях, полученных путем прослушивания кабинета его нет криминала. Об этом во время брифинга в пятницу, 30 марта, заявил руководитель САП Назар Холодницкий.

Однако, он предупредил, что там может быть мат.

"На этих записях вы не услышите ни одного факта вымогательства мной взяток, занесения мне чемоданов с деньгами в кабинеты. Ни одного предложения этого рода", - сказал Холодницкий.

"Что есть на этих записях? Возможно, там есть нецензурное общение. В том числе и с подчиненными при обсуждении каких-то производств. Но извините, наше грязное болото коррупции белыми перчатками вычистить трудно", - подчеркнул он.

Руководитель САП отметил, что "как обычный человек, также умеет ругаться".

"Такая у нас работа. Но публично вы не услышите от меня брань", - сказал Холодницкий.

Руководитель антикоррупционной прокуратуры отметил, что еще не видел текстов жалоб Генпрокуратуры в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, но готов отвечать за свои слова и действия.

"Посмотрим, что будет в жалобе дисциплинарной. Я прокомментирую каждое свое слово и каждое действие, которое за этим словом последовало. Но это должны быть не вырезки слов, а разговоры целиком".