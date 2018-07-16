Хорватия встретила сборную после финала ЧМ-2018

Источник: Корреспондент.net

Футболисты сборной Хорватии в понедельник, 16 июля, вернулись домой после чемпионата мира 2018 года. Соответствующие фото и видео опубликованы на официальной странице Хорватской национальной команды в соцсети Тwitter.

Так, на главной площади Загреба собралась многотысячная толпа, которая пришла поприветствовать футболистов.

Кроме этого, на всем пути следования кортежа с автобусом национальной команды фанаты организовали живой коридор.

Ранее посол Хорватии в странах Юго-Восточной Азии Крешо Главац очень обрадовался победе сбвоей сборной над Россией в 1/4 финала ЧМ-2018. Счастью дипломата не было предела и он, не сумев совладать с эмоциями, выкинул в окно диван и футболку сборной, которую снял с себя.