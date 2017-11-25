Хотелось бы, чтобы Россия покаялась за Голодомор, - Порошенко

Источник: 112.ua

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что Россия рано или поздно покается за Голодомор либо признает его геноцидом. Глава государства принял участие в траурных мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв Голодоморов.

Порошенко заявил, что для признания Голодомора геноцидом украинского народа в России должны произойти положительные изменения.

"Хотелось бы, чтобы лучше мы, а не наши дети дождались невероятного, чтобы в России произошли такие изменения, при которых ее российская новая элита также признала бы Голодомор геноцидом. Или хотя бы покаялась за него. Потому что Российская Федерация сама себя записала в правоприемницы Советского Союза, и поэтому, хочет этого или нет, взяла на себя не только активы Советского Союза, но и ответственность за преступления советского режима. К сожалению, эти преступления они пока оправдывают", - заявил он.