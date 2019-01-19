Хозяин дома открыл стрельбу по сотрудникам "Запорожьеоблэнерго", которые хотели провести проверку

Источник: Українські новини

Владелец частого домохозяйства открыл стрельбу по сотрудникам энергопоставляющей компании "Запорожьеоблэнерго", пытавшимся провести проверку потребления электроэнергии 17 января в Вольнянском районе в Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

По данным ведомства, в селе Благовещенка бригада Вольнянских районных электросетей возле одного из домов по ул. Б. Хмельницкого зафиксировала существенное превышение договорных объемов нагрузки, что могло свидетельствовать о безучетном потреблении электроэнергии его жильцами.

Сотрудники "Запорожьеоблэнерго" решили провести проверку прибора учета электроэнергии и внутренней электропроводки, но вышедший к ним хозяин дома вначале пустил их во двор, а после, угрожая оружием, приказал энергетикам лечь на землю и дважды выстрелил.

Одна пуля разбила стекло служебного автомобиля.

"Из двора выскочили собаки. Поскольку животные вели себя агрессивно, наши работники попросили хозяина убрать собак. В ответ мужчина обернулся - в руках он уже держал пистолет, похожий на огнестрельный - и скомандовал энергетикам лечь на землю. Затем он произвел два выстрела. Один из них разбил водительское окно служебного автомобиля ПАО "Запорожьеоблэнерго", за которым укрылись наши сотрудники", - говорится в сообщении.

После этого оружие мужчины заклинило и он ушел.

Прибывшие впоследствии на вызов полицейские задержали нападавшего и изъяли у него переделанный под боевые патроны газовый пистолет, патроны и 2 гранаты Ф-1 в нерабочем состоянии.

Ведется расследование.