HRW требует наказать Китай санкциями за обращение с уйгурами
Источник: DW
Human Rights Watch (HRW) призвала ввести санкции против Китая за обращение с уйгурами. Об этом правозащитная организация заявила в своем докладе, опубликованном в понедельник, 10 сентября. HRW требует "целенаправленных" санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека в регионе Синьцзян на северо-западе Китая.
Китай отрицает обвинения
Тех, кто плохо учится или противится перевоспитанию, наказывают. Заключенных арестовывают без правовых оснований, у них нет доступа к адвокатам, к ним не пускают родственников, отмечают авторы доклада HRW.
Китайские власти отрицают эти обвинения и называют ложью существование подобных лагерей. Правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников", отмечает агентство AFP.
Жесткие меры безопасности в Синьцзяне Пекин объясняет "антитеррористической необходимостью". Ранее с похожим требованием санкций в отношении Китая за обращение с уйгурами также выступила группа сенаторов Конгресса США от обеих партий.