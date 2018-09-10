HRW требует наказать Китай санкциями за обращение с уйгурами

По данным правозащитников, в Китае до миллиона уйгуров и других мусульман тюркского происхождения принудительно удерживаются в лагерях. Там они против их воли подвергают "политической и культурной индоктринации", их заставляют учить китайский язык и петь "хвалебные песни" коммунистической партии.

Китай отрицает обвинения

Тех, кто плохо учится или противится перевоспитанию, наказывают. Заключенных арестовывают без правовых оснований, у них нет доступа к адвокатам, к ним не пускают родственников, отмечают авторы доклада HRW.

Китайские власти отрицают эти обвинения и называют ложью существование подобных лагерей. Правительство КНР утверждает, что в регионе существуют лишь "образовательные центры для ресоциализации мелких преступников", отмечает агентство AFP.

Жесткие меры безопасности в Синьцзяне Пекин объясняет "антитеррористической необходимостью". Ранее с похожим требованием санкций в отношении Китая за обращение с уйгурами также выступила группа сенаторов Конгресса США от обеих партий.