Хуан Гуайдо, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, призвал к "большой мобилизации"

Источник: Українські новини

Высокий представитель Национальной Ассамблеи (AN), лидер оппозиции, провозгласивший себя и.о. президента Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал пятницу "большой мобилизацией" на следующую неделю, чтобы требовать ухода президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает El universal.

"Люди будут выходить на улицы до того времени, пока нам не удастся остановить узурпацию, заставить уйти правительство и провести свободные выборы", - сказал Гуайдо с митинга на Площадь Боливар де Чакао, созванным парламентом. Он отметил, что маршрут и день мобилизации будут объявлены в воскресенье.

Он отметил, что 23 января, в день его присяги на площади Хуана Пабло II в Чакао, было более 53 демонстраций по всей стране, чтобы выразить ему свою поддержку.

С другой стороны, сказал, что разрешит въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и напомнил, что США предложили для этого 20 млн долларов.

" Я поставил свою жизнь на службу Венесуэле", - сказал Гуайдо.

Он также направил сообщение венесуэльцам, находящихся за рубежом: "Готовьтесь к очень быстрому возвращению".

Гуайдо также заявил, что связался с чиновниками посольства США в Каракасе, и они сообщили, что дипломатическая миссия продолжит свою деятельность в Венесуэле.

"Я общался с чиновниками американского посольства, и американское посольство остается в Венесуэле", - сказал он.

Напомним, после разрыва отношений с США Мадуро озвучил "ультиматум" американскому дипломатическому персоналу в воскресенье покинуть Венесуэлу. Он также приказал закрыть посольство и консульство Венесуэлы в североамериканской стране. В ответ на это госсекретарь США заявил, что лидер социализма не имеет полномочий для таких указаний.

"Они считают, что это движение выдохнется, что мы устанем, никто не устанет. Венесуэла проснулась, и никогда не спала", - подчеркнул Гуайдо.