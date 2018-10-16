Huawei представила флагман Mate 20 Pro

Источник: Корреспондент.net

Компания Huawei представила свой новый флагманский смартфон Mate 20 Pro, получивший по всем параметрам топовые характеристики. Устройство оснащено мощнейшей основной камерой с функцией 3-кратного оптического зума и 5-кратного "гибридного" зума. Об этом пишет The Verge.

Основная камера включает в себя три: 40-мегапиксельную с диафрагмой f/1.8, 20-мегапиксельную телефото с диафрагмой f/2.4 и 8-мегапиксельную широкоугольную. В смартфоне также реализована подводная съемка.

Фронтальная камера получила разрешение 24 мегапикселя, функции распознавания лица и определения калорийности еды.

Смартфон поддерживает быструю зарядку - 70 процентов заряда можно достичь за полчаса. При этом емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. Также поддерживается флагманом и беспроводная зарядка.

Сам смартфон также может выполнять функцию зарядного устройства, если на него положить другое устройство.

Корпус новинки получил защиту от влаги и пыли. При этом сканер отпечатков пальцев у гажета экранный.

По части драгих характеристик известно, что диагональ AMOLED-дисплея смартфона - 6,4-дюйма, а разрешение - 1440×3120 пикселей. В основу устройства положен топовый процессор процессор Kirin 980. Также имеются от 4 до 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ встроенной.

Базовая версия Mate 20 Pro будет стартовать от отметки в 799 евро (с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной).

Производитель показал и премиум версию флагмана - Mate 20RS. Она отличается объемом оперативной памяти - исключительно 8 ГБ, и встроенной 256 и 512 ГБ. Стоимость гаджетов составляет 1695 и 2095 евро.

Еще одно новшество - игровой Mate 20X. Его особенность состоит в сверхмощной батарее, емкость которой - 5000 мАч. В Huawei уверяют, что по ряду параметров игровой смартфон даже превосходит консоль.