17.05.2018
Хуг срочно выехал на Донбасс
Источник: Корреспондент.net
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня отправится с визитом на Донбасс из-за ухудшения ситуации с безопасностью за последние сутки. Об этом говорится в сообщении на сайте организации в четверг, 17 мая.
"Во время визита господин Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности", – отметили в организации.
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