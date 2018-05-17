Хуг срочно выехал на Донбасс

Источник: Корреспондент.net

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине Александр Хуг сегодня отправится с визитом на Донбасс из-за ухудшения ситуации с безопасностью за последние сутки. Об этом говорится в сообщении на сайте организации в четверг, 17 мая.

"Во время визита господин Хуг проведет оценку ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, а также обсудит с вовлеченными сторонами меры по снижению напряженности", – отметили в организации.