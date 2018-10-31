Найти

31.10.2018

Хуг заявил о "свете в конце тоннеля" для Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Конфликт на Донбассе не является замороженным, его можно решить. Об этом в среду, 31 октября, сказал заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает Интерфакс.

"Я ухожу с чувством тревоги и грусти. В то же время я ухожу с чувством надежды. Я до сих пор вижу свет в конце тоннеля. Этот конфликт не закореневший, не замерший и не замороженный. Его можно завершить, приняв соответствующее решение", - сказал он.

Хуг отметил, что в качестве заместителя СММ это был его последний брифинг, поскольку истек десятилетний срок его службы в ОБСЕ. Он добавил, что около четырех лет работал в СММ ОБСЕ в Украине. "Поверьте, меня нисколько не тешит то, что я скажу: мало что изменилось за это время", - заявил замглавы миссии.

Он напомнил, что четыре года тому назад была договоренность о прекращении огня. Хуг подчеркнул, что события минувшей недели свидетельствуют о том, что договоренности не соблюдаются, вооружение не отведено, силы и средства не разведены и не проведено разминирование.

"Я покидаю эту должность со смешанными чувствами. Несмотря на все то, что мы сделали, несмотря на размещение свыше 700 гражданских наблюдателей, сотен бронированных транспортных средств для их защиты, а также технологий, чтобы помочь их работе, несмотря на круглосуточную самоотверженность...насилие не прекращается. Люди до сих пор гибнут. Воля, необходимая для прекращения этого конфликта, явно не прослеживается", - сказал он.

Ранее Хуг заявил, что боевые действия на Донбассе можно прекратить в течение одного часа. При этом он подчеркнул, что на полное завершение урегулирования конфликта уйдет гораздо больше времени.

Хуг также рассказал, что после сложения своих полномочий в СММ 31 октября намерен путешествовать по Украине, чтобы "увидеть не только войны и лишения".

 
Новости раздела
Украина
31.10.2018
Группа евродепутатов едет на Донбасс
Европарламентарии встретятся с представителями правительства Украины, Верховной Рады, гражданского общества, а также с представителями международных организаций.
Украина
30.10.2018
В Госпогранслужбе отрицают обмен моряками с РФ
Заявления российских СМИ об обмене моряками в ГПСУ назвали манипулятивными, поскольку с обеих сторон фигурировали граждане Украины.
Украина
30.10.2018
Под Одесский ветконтроль принесли голову коровы
Неизвестные в масках принесли к двери учреждения голову и конечности коровы. Местная полиция уже ведет следствие.
Украина
30.10.2018
Нафтогаз назвал новые цены на газ
Конечная цена газа для населения составляет 8 548,92 гривен, для предприятий ТКЭ - 8 361,85 гривен.
Украина
30.10.2018
Умер Давид Черкасский
Знаменитый художник-мультипликатор скончался вечером во вторник. Он был госпитализирован два месяца назад после инсульта.
Украина
29.10.2018
Авто на еврономерах могут запретить въезд в Украину без залога
Если сроки транзитного пребывания будут нарушены — залог возвращать не будут
Украина
29.10.2018
Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал
Легендарный украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко презентовал новый всеукраинский спортивный портал mixsport.pro, соучредителем которого он стал.
Украина
29.10.2018
В Лисичанске остановились все шахты – СМИ
Горняки и их семьи перекрывают дороги, требуя выплатить зарплаты. Под землей уже 11 дней бастуют шахтеры.
Украина
29.10.2018
Wizz Air запустила новый рейс из Львова в Вильнюс
Wizz Air запустила новый рейс
Украина
29.10.2018
Надежда Савченко готовит иск к Украине в ЕСПЧ
Жалоба касается "произвола и беззакония" в Украине, сообщила Савченко на своей странице в Facebook. Она попросила бывшего первого заместителя генпрокурора Кузьмина консультировать ее по вопросам обращения в ЕСПЧ.
Украина
29.10.2018
Нацбанк выиграл у Коломойского дел на миллиард
Центробанк отсудил почти миллиард гривен по 19 искам. Всего НБУ подал 148 исков почти на 10 миллиардов.
Украина
28.10.2018
В Киеве "заминировали" универмаг Украина
Все посетители и персонал универмага эвакуированы из здания. Помещения обследуют взрывотехники.
Украина
28.10.2018
У посольства Нидерландов в Киеве произошел пожар
Сначала огонь пытались погасить из огнетушителей, через некоторое время приехали спасатели ГСЧС
Украина
28.10.2018
Полиция за неделю задержала трех "воров в законе"
Все задержанные - иностранцы, прибывшие в Украину для контроля деятельности определенных преступных группировок.
Украина
28.10.2018
День на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет
Противник открывал прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Украина
28.10.2018
В Кривом Роге во дворе дома нашли пять тел
Силовики задержали мужчину, который может быть причастен к нескольким убийствам людей. Также сообщается, что у задержанного есть соучастник.
Украина
28.10.2018
В "ЛДНР" пытались вывезти серебро и мобильные
Выходец из Донбасса пытался вывезти на оккупированные территории 3,6 кг серебряных украшений и 20 мобильных телефонов.
Украина
28.10.2018
В Киеве прошел парад "зомби"
В столице накануне праздника Хэллоуина прошел парад "зомби". Участие приняли более 100 человек.
Украина
28.10.2018
Глава Нафтогаза назвал Украину "фейл-кейсом"
Шансы Украины выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии, считает Коболев.
Украина
28.10.2018
Волкер поддержал повышение цен на газ в Украине
Представитель Государственного департамента США по вопросам Украины считает, что повышение цены на газ поможет в реформировании энергосектора страны.
Украина
28.10.2018
В Днепре "минировали" бизнес-центры и гостиницы
На протяжении дня поступали сообщения о заминировании сразу нескольких крупных объектов города.
Украина
27.10.2018
Названы самые демократичные города Украины
В топ-5 украинских городов с самым высоким уровнем прозрачности, демократичности вошли Черновцы, Киев, Хмельницкий, Львов и Краматорск.
Украина
27.10.2018
Наезд в Кривом Роге: известны подробности
Водителю гоночного автомобиля, который совершил наезд, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Украина
26.10.2018
В Кабмине прокомментировали "дорогие" евробонды
Высокую ставку доходности размещенных еврооблигаций в Минэкономики объяснили сложной ситуацией на международных рынках.
Группа евродепутатов едет на Донбасс | В Одессе во время матча произошел взрыв