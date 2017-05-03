Брэд Питт бросил пить и принимать наркотики после развода с Джоли
Источник: Українські новини
03.05.2017
Голливудская суперзвезда Брэд Питт призналсяв том, что окончательно завязывает с алкоголем и каннабисом после развода с Анджелиной Джоли, который "разорвал его изнутри".
Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".
Как заявил актер журналистам, он не хочет ненавидеть Джоли и намерен сделать все, чтобы не причинить боли их шестерым детям.
По словам 53-летнего актера, после начала процесса расторжения брака ему стало очень трудно справляться с алкогольной проблемой, поэтому ему пришлось посещать клинику для избавления от зависимости.
В ноябре ему удалось добиться у службы социальной опеки заключения о том, что он не применял к детям физические наказания.
"Мы стараемся завершить суд так, чтобы мы все стали более сильными и хорошими людьми", - добавил актер.
Питт особо подчеркнул, что он хочет делать больше важных вещей для детей.
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