Брэд Питт бросил пить и принимать наркотики после развода с Джоли

Источник: Українські новини

Голливудская суперзвезда Брэд Питт призналсяв том, что окончательно завязывает с алкоголем и каннабисом после развода с Анджелиной Джоли, который "разорвал его изнутри".

Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как заявил актер журналистам, он не хочет ненавидеть Джоли и намерен сделать все, чтобы не причинить боли их шестерым детям.

По словам 53-летнего актера, после начала процесса расторжения брака ему стало очень трудно справляться с алкогольной проблемой, поэтому ему пришлось посещать клинику для избавления от зависимости.

В ноябре ему удалось добиться у службы социальной опеки заключения о том, что он не применял к детям физические наказания.

"Мы стараемся завершить суд так, чтобы мы все стали более сильными и хорошими людьми", - добавил актер.

Питт особо подчеркнул, что он хочет делать больше важных вещей для детей.