Бывшую жену Трампа назвали "халявщицей"

Источник: РБК-УКРАИНА

Бывшую жену избранного президента США Дональда Трампа Марлу Мейплз уличили в "халяве". Ее высмеяли пользователи Twitter после того, как стало известно, что она предложила стилисту промо-пост в Instagram в качестве оплаты за услуги. Об этом сообщает Yahoo! Style. Как рассказала стилист Трисия Келли, они с Мейплз не смогли договориться об оплате за прически и макияж, которые специалист должна была выполнить Марле и Тиффани для посещения инаугурации Трампа 20 января. Вначале Марла через своего ассистента поторговалась с парикмахером, сообщив, что ее бюджет несколько меньше, чем озвученная Трисией цена — $500. После того как стороны сошлись на $350, Мейплз передала Келли, что вместо денег предлагает похвалить ее работу в своем аккаунте в Instagram. "Я была поражена. Я сказала, что не работаю бесплатно. Есть люди, у которых намного меньше денег, и они платят полную цену. Такое ощущение, что они пытались понять, что еще могут получить бесплатно за свое имя", — поделилась стилист. Многие подписчики из Twitter стали на сторону стилиста и упрекнули экс=жену президента в "халяве".



