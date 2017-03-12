Дивні назви, які ЦРУ дає своїм хакерським програмам

Источник: BBC Україна

У вівторок сайт Wikileaks опублікував тисячі документів, в яких, як кажуть, докладно описані хакерські програми ЦРУ. Багатьом з них їхні творці дали доволі дивні назви. Ось п'ять найдивніших.

"Ангел, що плаче" (Weeping Angel)

Одна з таких програм, що фігурує в багатьох заголовках, - "Ангел, що плаче". За повідомленнями, її встановлюють на телевізори системи Samsung Smart TV і записують за її допомогою приватні розмови.

Програму назвали на честь персонажу науково-фантастичного телесеріалу "Доктор Хто", який стоїть нерухомо, наче статуя.

Можливо, це ім'я обрали, "бо ви думаєте, що тут немає нікого живого, що ця річ нічого не робить - але помиляєтесь", - каже Алан Вудворд, дослідник з питань безпеки і радник Європолу, який раніше консультував британське розвідувальне агентство GCHQ.

З документів, що просочилися у Wikileaks, випливає, що ця програма діє при виключеному телевізорі - як і плакучий ангел, що здається неживим, але оживає, коли ви на нього не дивитесь.

Кажуть, в розробці цієї шпигунської програми взяло участь британське агентство МІ-5, але не виключено, що хакери з американського ЦРУ теж люблять серіал "Доктор Хто".

Ще один хакерський інструмент, який намагається підключитися до розмов у Skype та аналогічних програм, названий на честь сонтаранців - істот, що нагадують виглядом картоплю і роблять спроби захопити землю, виділяючи отруйні гази.

"Рікі Боббі" (Ricky Bobby)

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Програма "Рікі Боббі" віддалено контролює комп'ютер через команди у Microsoft Windows, при цьому лишаючись непоміченою, йдеться в оприлюднених документах.

Утім, свою назву вона отримала від набагато помітнішого персонажа.

Автогонщик Рікі Боббі (його роль зіграв Вілл Ферелл) - персонаж фільму "Рікі Боббі: король дороги", що вийшов на екрани 2006 року.

Коли його машина розбилася, він добіг дистанцію в самому шоломі та нижній білизні, волаючи про те, що він нібито горить.

Він також переконує стати гонщиком свого кращого друга Кела.

Розробники програми "Рікі Боббі" не оминули цей факт увагою: вони дали ім'я "Кел" посту перехоплення інформації у своїй системі.

"Голодний тхір" (Starving Weasel)

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Згідно з одним із опублікованих документів, хакери настільки люблять вигадувати назви своїм шпигунським програмам, що часто роблять це ще до розробки самих програм.

Назва "Голодний тхір" походить з довгого списку "назв для майбутніх програм", що містить "неймовірно круті ідеї".

"В цих назвах закодовані непрямі алюзії на мої улюблені речі, жарти, пов'язані з телепрограмами чи фільмами, й кумедні ситуації на роботі", - пояснює розробник, чиє ім'я в мережі - User#77010.

"Непрямі алюзії" - це дуже м'яко сказано.

"Голодний тхір" згадується десь посередині 11-хвилинної пісні "Альбукерке", яку виконує Дивний Ел Янковик.

У пісні йдеться про те, як Ел іде в магазин за пончиками і чує від продавця, що пончики вже розібрали, але лишилась "коробка шалених голодних тхорів".

Він їх купує, і тхори вистрибують з коробки й починають об'їдати його обличчя; цієї ж миті він зустрічає жінку своєї мрії.

"Дошкульний шепіт" (Maddening Whispers)

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Тут хакери ЦРУ проявили свою пристрасть до геймерства, адже "Дошкульний шепіт" - алюзія на рольову онлайн-гру World of Warcraft.

"Це майже занадто впізнавано - наша уява так і малює хакера, який любить пиво, піцу, наукову фантастику та онлайн-ігри", - каже пан Вудворд.

У грі учасники досліджують широку територію, сповнену монстрів, виконуючи різноманітні завдання й взаємодіючи з іншими гравцями.

"Дошкульний шепіт" - це особливе закляття, яке суттєво знесилює противника у цій грі.

Щодо програми ЦРУ, вона намагається отримати доступ до пристрою під назвою Vanguard.

Пан Вудворд точно не знає, який це пристрій, але припускає, що сигналізаційні системи, які випускаються під брендом Vanguard.

"Дошкульний шепіт" всюди корисний.

"Біла сова" (Snowy Owl)

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Деякі хакерські програми названі на честь хижих птахів - це більш зрозуміло, з огляду на їхню агресивність.

В назвах програм вже увіковічили білоголового орлана, американську гарпію та малого яструба.

Хижі птахи нападають на жертву майже беззвучно - так само і "Малий яструб" стежить за тим, які клавіші ви натискаєте на клавіатурі, жодним чином не видаючи себе.

Є також і менш загрозлива програма "Біла сова", яку документи з Wikileaks описують як засіб дистанційного керування комп'ютером Mac.

Можливо, назва цієї програму натхненна навіть не птахом, а традиціями "Брауніз" - молодшого підрозділу скаутської організації для дівчат.

У їхніх гуртках, "Білою совою" зветься дорослий, який допомагає "Сірій сові" - лідеру гуртка.

"Можливо, це натяк на те, що програму розробляла жінка", - висловлює свою здогадку пан Вудворд.