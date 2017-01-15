Новости » И такое бывает » Эпичный конфуз английского футболиста во время матча стал хитом на Youtube

Эпичный конфуз английского футболиста во время матча стал хитом на Youtube

Эпичный конфуз английского футболиста во время матча стал хитом на Youtube

Источник: Обозреватель

Курьезный эпизод произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу между клубами "Питерборо" и "Нортхэмптон". Главным "героем" забавного момента стал полузащитник хозяев Майкл Боствик.

Во время атаки своей команды 28-летний футболист отдал абсолютно неточную передачу на партнера. Боствик попросту перепутал своего игрока с проходящим мимо стюардом, чья форма такого же цвета, как и "Питерборо".

Эпичный конфуз хавбека сразу же стал хитом на Youtube. Менее, чем за сутки, ролик с ляпом Боствика собрал более полумиллиона просмотров.