Новости » И такое бывает » Эпичный конфуз английского футболиста во время матча стал хитом на Youtube

Источник: Обозреватель
15.01.2017
Курьезный эпизод произошел в матче третьего дивизиона чемпионата Англии по футболу между клубами "Питерборо" и "Нортхэмптон". Главным "героем" забавного момента стал полузащитник хозяев Майкл Боствик.
Во время атаки своей команды 28-летний футболист отдал абсолютно неточную передачу на партнера. Боствик попросту перепутал своего игрока с проходящим мимо стюардом, чья форма такого же цвета, как и "Питерборо".
Эпичный конфуз хавбека сразу же стал хитом на Youtube. Менее, чем за сутки, ролик с ляпом Боствика собрал более полумиллиона просмотров.