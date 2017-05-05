Фото пары с оптической иллюзией шокировало Сеть

Источник: КорреспонденТ.net

На сервисе Reddit была обнародована фотография пары с неожиданной оптической иллюзией. Снимок за считанные часы стал вирусным, собрав к настоящему моменту более 1,3 миллиона просмотров, передает Mashable.

Пользователь Redditor Summerie отметил, что эту фотографию опубликовала в Facebook его подруга.

"Моя подруга выложила новое фото профиля со своим парнем. И каждому потребовалось дважды его посмотреть, чтобы понять", - отметил он.