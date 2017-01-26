Новости » И такое бывает » Горнолыжник снял на GoPro свое падение с 40-метровой высоты и остался жив

Горнолыжник снял на GoPro свое падение с 40-метровой высоты и остался жив

Горнолыжник снял на GoPro свое падение с 40-метровой высоты и остался жив

Источник: Українські новини

Американец Девин Стрэттон от первого лица снял свое падение с 40-метровой скалы во время катания на лыжах в горах Уосатч (штат Юта). Об этом сообщает Washington Post.

Стрэттон катался с прикрепленной к шлему камерой GoPro. Вероятно, он слишком поздно заметил обрыв и рухнул с 40-метровой высоты. Падение смягчил рюкзак за спиной горнолыжника и толстый слой снега.

"Я сразу подумал о своём кузене, который оказался парализован после автомобильной аварии. Думал, что тоже буду парализован", - заявил Стрэттон.

Удивительно, но экстремал не получил ни единой царапины в результате падения. Сам он планирует продолжать кататься на лыжах, правда, теперь собирается быть немного более осторожным.

"Оказывается, я боюсь высоты. Чудом не получил даже синяк! Я сломал много снаряжения, включая шлем", - написал горнолыжник в комментарии к своему видео.