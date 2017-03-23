Исследователи показали, что произойдет с человеком при падении на нейтронную звезду

Источник: Українські новини

YouTube-канал Science Channel опубликовал анимационное видео, в котором показал последствия падения человека на нейтронную звезду. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Главным героем видео стал макет человека, похожий на те, что используют при краш-тесте автомобилей. Исследователи объяснили, что при приближении к нейтронной звезде, скорость фигуры достигнет около 160 тысяч километров в секунду.



Ученые сообщили, что тело человека буквально распадется на атомы из-за сильного воздействия приливных сил. А когда тонкий поток атомов достигнет светила, произойдет выброс огромной энергии. Издание подчеркивает, что количество энергии будет больше, чем весь арсенал ядерных зарядов на Земле.

Нейтронная звезда с массой нашего Солнца будет иметь диаметр всего 10-20 километров.

Ядро такого светила состоит из нейтронов, тонкая кора — из атомных ядер и электронов. Гравитационному сжатию небесного тела препятствуют ядерные силы.