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Любовь в лоб, так любовь в лоб: в сети появились политические валентинки

Источник: Українські новини

13.02.2017

Пользователи соцсетей создали подборку политических валентинок ко Дню святого Валентина. Валентинки были обнародованы  на странице "Киев Сити" в социальной сети Facebook.

Так, героями праздничных открыток стали Олег Ляшко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Асений Яценюк и другие.

"Нам будет вместе так сладко", - написано на валентинке с Порошенко.

"Любовь в лоб, так любовь в лоб" - перефразировали экс-премьер-министра.

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