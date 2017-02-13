Любовь в лоб, так любовь в лоб: в сети появились политические валентинки

Источник: Українські новини

Пользователи соцсетей создали подборку политических валентинок ко Дню святого Валентина. Валентинки были обнародованы на странице "Киев Сити" в социальной сети Facebook.

Так, героями праздничных открыток стали Олег Ляшко, Виталий Кличко, Петр Порошенко, Асений Яценюк и другие.

"Нам будет вместе так сладко", - написано на валентинке с Порошенко.

"Любовь в лоб, так любовь в лоб" - перефразировали экс-премьер-министра.