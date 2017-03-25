Малолетняя шведка одурачила тысячи теорией о фейковости Австралии

Источник: КорреспонденТ.net

Юная жительница Швеции Шелли Флорид возмутила тысячи людей по всему миру, заявив на своей странице в Facebook о вымышленности Австралии. Девушка привела довольно убедительные аргументы и спровоцировала бурное обсуждение и дискуссию по этому поводу.

Пост прочли десятки тысяч людей. Он также получил более 46 тысяч комментариев.

"Австралия - это вымышленная страна. Фейк, сфабрикованы для нас, чтобы мы поверили, будто Британия перевезла туда своих заключенных. На самом деле всех этих преступников утопили, сбросив с кораблей, еще до того, как они вновь увидели землю", - заявила Флорид.

"Это было сокрытие одного из самых масштабных массовых убийств в истории, которое было совершено в свое время выдающейся империей", - добавила девушка.

Она также написала, что все доказательства существования Австралии являются тщательным образом сфабрикованными. А те, кто полагает, что побывал в Австралии - жертвы обмана. Причем и пилоты самолетов, и все "австралийцы" - это просто актеры.

Этот пост удивил и рассмешил многих пользователей. Однако было немало и таких, которые принялись отстаивать реальность существования страны. В частности, среди них было немало коренных жителей.

В ответ девушка позднее призналась, что даже не надеялась на такой ажиотаж, спровоцированный ее историей. И отметила, что не подозревала, будто кто-то воспримет ее всерьез.