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Многодетная семья немцев "нагрела" Россию на соцвыплаты

Источник: Українські новини

27.02.2017

Бежавшие из Германии от уроков секс-просвещения в Россию немцы вернулись в страну, прихватив 150 тыс рублей соцвыплат.

Об этом сообщает российское издание VN.ru.

По информации издания, Евгений Мартенс несколько дней назад выехал в Германию для организации отправки контейнера с вещами в Россию. Однако, вскоре после этого вся семья улетела в Германию.

Мартенс якобы обещал вернуться в Кыштовку – отдать выплаченные деньги.

Ранее многодетная семья из Германии приехала в Кыштовский район Новосибирской области якобы с намерением получить гражданство России по программе переселения соотечественников.

Причиной, побудившей немцев к переезду в Сибирь, стали начинавшиеся в немецких школах уроки секс-просвещения, ранее уже приведшие к конфликту Мартенсов с местными органами образования.

По информации местных властей, немцам оказывали финансовую помощь на каждого прибывшего несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет в размере 15 тысяч рублей. 

В семье Мартенс десять детей. Им была оказана финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги они получили по линии Министерства труда Новосибирской области в конце прошлого года.

 
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