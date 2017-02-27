Многодетная семья немцев "нагрела" Россию на соцвыплаты
Источник: Українські новини
27.02.2017
Бежавшие из Германии от уроков секс-просвещения в Россию немцы вернулись в страну, прихватив 150 тыс рублей соцвыплат.
Об этом сообщает российское издание VN.ru.
По информации издания, Евгений Мартенс несколько дней назад выехал в Германию для организации отправки контейнера с вещами в Россию. Однако, вскоре после этого вся семья улетела в Германию.
Мартенс якобы обещал вернуться в Кыштовку – отдать выплаченные деньги.
Ранее многодетная семья из Германии приехала в Кыштовский район Новосибирской области якобы с намерением получить гражданство России по программе переселения соотечественников.
Причиной, побудившей немцев к переезду в Сибирь, стали начинавшиеся в немецких школах уроки секс-просвещения, ранее уже приведшие к конфликту Мартенсов с местными органами образования.
По информации местных властей, немцам оказывали финансовую помощь на каждого прибывшего несовершеннолетнего ребенка в возрасте до 18 лет в размере 15 тысяч рублей.
В семье Мартенс десять детей. Им была оказана финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей. Эти деньги они получили по линии Министерства труда Новосибирской области в конце прошлого года.