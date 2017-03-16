Неизвестный рассказ Фицджеральда опубликуют в The New Yorker

Источник: Українські новини

Американский еженедельный журнал The New Yorker опубликовал ранее неизданный рассказ писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Текст рассказа появится в номере, который выйдет в печать 20 марта. Будет доступна также его электронная версия на сайте The New Yorker.

Сатирический рассказ под названием "The I.O.U." датирован 1920 годом. В нем рассказывается история издателя, который готов напечатать что угодно ради собственной выгоды.

"Я - издатель. Я принимаю длинные романы о любви от старых дев из Южной Дакоты, детективы о состоятельных джентльменах и женщинах-апачи с "широкими темными глазами", очерки о вреде того и сего, а также о цвете луны на Таити от преподавателей колледжа и других безработных. Я не принимаю романов от авторов младше 15 лет", - говорится в первом абзаце рассказа.

В сентябре 2016 года филиал издательства Simon & Schuster в США объявил, что в апреле 2017 года выпустит сборник рассказов Фицджеральда под названием "Я умру за тебя" ("Iʼd Die for You"), в который войдут произведения, написанные в 1930-е годы и по разным причинам не опубликованные.

Писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд известен как автор романов "Великий Гэтсби" и "Ночь нежна".