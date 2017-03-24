Новый ресурс

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Источник: Українські новини

Попугаи уничтожили около 10% урожая опиумного мака в индийском штате Раджастан и не собираются останавливаться на достигнутом. Они караулят фермеров, когда те надрезают коробочки мака, и съедают все содержимое, как только фермеры уходят. Об этом сообщает Odisha360.com.

Фермеры надрезают мак для того, чтобы плоды созревали быстрее. Этот момент и подгадывают попугаи, подлетая и склевывая наркотическое вещество.

Наевшись мака, попугаи засыпают на несколько часов, некоторые из них бродят по земле с потерянным видом, покачиваясь. В случае вероятной передозировки часть из них падает с деревьев.

Фермеры, работающие на полях с маком, беспокоятся одновременно и за птиц, и за свои хозяйства. Их могут лишить лицензий на производство мака из-за падения урожая. Опийный мак в Индии разрешают выращивать исключительно для медицинских целей и правительство страны очень жестко следит за его производством.