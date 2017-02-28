Оскар 2017: звезды пришли на церемонию без белья

Источник: Корреспондент.net

Откровенные наряды продемонстрировали Дженнифер Энистон и Эмили Ратаковски.

Накануне в США состоялось вручение главной кинопремии Голливуда - "Оскара". На мероприятие съехались ведущие звезды кинематографии, а также другие знаменитости.

Каждая церемония вручения "Оскара" - это борьба за статуэтки. Однако для селебрити мероприятие также является хорошей возможностью показать себя.

На этот раз поразить воображение окружающих решили Дженнифер Энистон, модель Эмили Ратаковски, актриса Эми Адамс и другие знаменитости.