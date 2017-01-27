Психологи провели эксперимент и выяснили, в каком возрасте женщины начинают считать себя глупее мужчин

Источник: Українські новини

Американский профессор Андрей Симпиан с коллегами-психологами провел эксперимент, который позволил выяснить, что под влиянием общественных стереотипов девочки начинают считать себя глупее мальчиков уже в шесть лет. Об этом сообщает Science.

В эксперименте приняло участие 400 детей в возрасте пяти, шести и семи лет. Половину из них составили девочки. Все добровольцы прошли несколько этапов тестирования. В первом из них мальчики и девочки ознакомились с историей о некоем "очень умном человеке", после чего детей попросили назвать его пол. Затем участникам эксперимента показали серию фотографий, на которых были запечатлены люди одного пола и разных полов. Как и в первый раз, детей попросили назвать, кого из увиденных они считают "очень умным". Наконец, девочки и мальчики должны были соотнести такое понятие, как "очень умный", с фотографиями разных женщин и мужчин.

Как оказалось, пятилетние дети ассоциировали данное понятие со своим собственным полом. Однако у девочек, которым исполнилось шесть и семь лет, наблюдалась другая картина. Если 65% шестилетних мальчиков считали мужчин более умными, то только 48% девочек указывали на более высокий женский интеллект.

Ученые также выяснили, что девочки, в отличие от мальчиков, не связывают хорошие оценки в школе с врожденными интеллектуальными способностями. Кроме этого, многие девочки стараются избегать мероприятий, предназначенных для умных детей. Сами исследователи связывают это с влиянием гендерных стереотипов и полагают, что они вредят как будущей карьере женщины, так и экономике государства.