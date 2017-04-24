Свадебные тату стали популярным трендом

Источник: КорреспонденТ.net

Свадебные татуировки все больше набирают популярность, став модным трендом среди молодоженов. Все больше пар соединяют узы любви оригинальными тату, которые начинают вытеснять традиционные свадебные кольца, передает The Daily Mail.

Некоторые влюбленные рисуют на своей коже символическое "да", другие - даты свадеб. Также популярностью пользуются животные, сердца и поэтические отрывки.

Издание обнародовало подборку фото, на которых запечатлены татуировки молодоженов.