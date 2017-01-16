Новости » И такое бывает » В Беларуссии собираются выпускать тушенку из бобров

Источник: Апостроф

В Беларуси намерены запустить производство колбасы и тушенки из бобра.

Идея появилась у Министерства лесного хозяйства в связи с тем, что в стране есть большое количество бобров и их мясо очень полезно, передает портал Tut.by.

Первоначально планируется выпуск деликатеса в ограниченном количестве.

Представитель Минлесхоза Сергей Шестаков пояснил, что сейчас бобровый мех не в моде и поэтому решили использовать по-другому.

"Во время одного из визитов нашей делегации в Литву нас угостили шашлыком. Мы думали он из баранины, оказалось, бобер. При правильном приготовлении и со специями он очень вкусный", - сказал чиновник.

В Беларуси было проведено исследование, которое показало, что мясо бобра содержит много белка, селен и витамин С, а по количеству фосфора оно превосходит говядину, свинину и приближается к кролику. Железа в нем почти вдвое больше, чем в других видах мяса.

В настоящее время о запуске производства ведутся переговоры с мясокомбинатами, которые очень интересуются выпуском деликатеса.

Стоимость килограмма бобрового мяса будет равняться килограмму кролика. В 2016—2017 годах запланирована заготовка 1750 особей животных.

Шестаков также отметил, что в год в Беларуси охотники добывают около 10 тысяч бобров, но охотиться на них можно только с 1 сентября по 31 марта.