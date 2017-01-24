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Новости » И такое бывает » В инаугурационной речи Трамп скопировал часть текста из мультфильма "Bee Movie"

Источник: Українські новини

24.01.2017

В своей первой речи в качестве президента США Дональд Трамп заявил, что его инаугурация изменит внутреннюю политику страны.

Трамп пообещал вести международную политику в первую очередь в интересах америкацев. Также он заявил, что во время его президентства США вернет свои рабочие места, границы и богатство. Однако пользователи соцсетей заметили, что часть своей речи на инаугурации Дональд Трамп скопировал из известного мультфильма "Bee Movie".

Пользователь Девид Баддель написал в своем Twitter , что инаугурационная речь Трампа совпадает с выступлением главного героя мультфильма "Bee Movie" - пчелы Барри.

 

В переводе эта часть речи Трампа звучит как призыв объединятся всей Америке.


"Мы - одна нация, и их боль - это наша боль, их мечты - это наши мечты, а их успех станет нашим общим успехом. У нас общая душа, общий дом и общее славное предназначение".

Напомним, Одним из самых ярких моментов избирательной кампании Трампа стала речь Мелании на Национальной конвенции Республиканской партии. Резонанс вызвало не само выступление, а тот факт, что оно подозрительно напоминало речь Мишель Обамы в 2008 году - настолько, что многие журналисты заговорили о плагиате. Трамп назвал это "невинной ошибкой" спичрайтеров.

 

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