Новости » И такое бывает » В инаугурационной речи Трамп скопировал часть текста из мультфильма "Bee Movie"

Источник: Українські новини

В своей первой речи в качестве президента США Дональд Трамп заявил, что его инаугурация изменит внутреннюю политику страны.

Трамп пообещал вести международную политику в первую очередь в интересах америкацев. Также он заявил, что во время его президентства США вернет свои рабочие места, границы и богатство. Однако пользователи соцсетей заметили, что часть своей речи на инаугурации Дональд Трамп скопировал из известного мультфильма "Bee Movie".

Пользователь Девид Баддель написал в своем Twitter , что инаугурационная речь Трампа совпадает с выступлением главного героя мультфильма "Bee Movie" - пчелы Барри.