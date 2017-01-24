Новости » И такое бывает » В инаугурационной речи Трамп скопировал часть текста из мультфильма "Bee Movie"

В переводе эта часть речи Трампа звучит как призыв объединятся всей Америке.
"Мы - одна нация, и их боль - это наша боль, их мечты - это наши мечты, а их успех станет нашим общим успехом. У нас общая душа, общий дом и общее славное предназначение".
Напомним, Одним из самых ярких моментов избирательной кампании Трампа стала речь Мелании на Национальной конвенции Республиканской партии. Резонанс вызвало не само выступление, а тот факт, что оно подозрительно напоминало речь Мишель Обамы в 2008 году - настолько, что многие журналисты заговорили о плагиате. Трамп назвал это "невинной ошибкой" спичрайтеров.