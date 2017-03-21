В Индии две реки признали живыми существами
Источник: КорреспонденТ.net
21.03.2017
В Индиии Высокий суд штата Уттаракханд признал реки Ганг и Ямуна юридическими лицами и живыми существами, передает AP.
Суд постановил, что реки являются "юридическими и живыми существами, которые имеют статус легального лица со всеми вытекающими правами и обязанностями".
Таким образом, теперь загрязнение этих водоемов будет классифицироваться как нанесение вреда человеку.
Штат Уттаракханд расположен в Гималаях, где находятся истоки двух рек. Поэтому захват этих берегов священных рек и их загрязнение являются большими проблемами для штата.