В калифорнийском университете ввели курс изучения языков из "Игры престолов"

Источник: Українські новини

В калифорнийском университете в Беркли предложили пройти шестинедельный летний курс искусственных языков, использующихся в телесериале "Игра престолов" - дотракийского и валирийского. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

В книжном варианте саги, по мотивам которой снимают сериал "Игра престолов" (серия фантастических романов Джорджа Мартина) упоминаются оба этих языка, но Мартин не приводит там примеры их лексики или фонетики.

Эти языки в сериале были разработаны специально. Над ними работал лингвист Дэвид Питерсон, который является выпускником Беркли.

Полное название курса, который будут читать в университете, звучит так: "Лингвистика "Игры престолов" и искусство изобретения языков".

В университетской газете Berkeley News говорится о том, что в ходе данного курса студентам позволят сосредоточиться на филологии и деталях создания своего собственного уникального языка. При этом мир фантазийного Вестероса рассматриваться не будет.

Программа Питерсона станет первым курсом по дотракийскому языку, который будут читать студентам, но еще с октября 2014 года его можно было изучать по учебнику и обучающему онлайн-курсу, который выпустило издательство Living Language совместно с HBO.

Известно, что в дотракийском пять падежей существительных, строгий порядок слов и грамматически значимое разделение одушевленных и неодушевленных лексем.