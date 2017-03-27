В Китае строители во время прокладки канализации нашли два хрустальных гроба с телами

Источник: Українські новини

Строительная бригада в Китае, прокладывающая канализационные трубы, наткнулась на могилу с двумя мумифицированными телами в хрустальных гробах. Захоронение произошло приблизительно 500 лет назад. Об этом сообщает South China Morning Post.

Эта находка была сделана в уезде Тайкан городского округа Чжоукоу провинции Хэнань. Как отмечают ученые, тела принадлежат внуку Гу Цзо, известного чиновника времен династии Мин, правившей в Китае в 1368-1644 годах, а также его жене.

На одежде захороненных тел до сих пор виден золотой узор и в общем она сохранилась очень хорошо.

Некоторые пользователи сети Интернет в Китае высказали опасения, что местные жители успели растащить ценности, в частности, мечи и веера, которые могли содержаться в захоронении. Однако, по мнению местных властей, в могиле скорее всего не было никаких ценных вещей, так как чиновники эпохи Мин обычно жили достаточно скромно.

В Китае существует закон, в соответствии с которым перед проведением строительных работ нужно получить разрешение археологов. Однако данная бригада проводила прокладку труб без всякого разрешения, поэтому пока непонятно, какой ущерб строители могли нанести находке.