Новости » И такое бывает » В США медсестра-стоматолог стала ловцом аллигаторов

Источник: Українські новини

Кристи Кробот из Техасса в США бросила карьеру медсестры-стоматолога ради животных, значительно более зубастых, чем люди - на курсах по обучению на ловца аллигаторов она была единственной женщиной, сообщает "Русская служба ВВС".

"Когда я впервые получила лицензию, для меня это было всего лишь хобби. Я ходила на работу в стоматологию, а в свободное время ловила аллигаторов.Но у меня хорошо получалось ловить их живыми, и сейчас это моя постоянная работа", - рассказала она.

"На юге Техаса, где я живу, очень много аллигаторов, которые плавают в искусственно созданных прудах. Жители очень боятся, что они съедят их детей или собак, но за последнюю сотню лет аллигатор убил лишь одного человека, поэтому все это предрассудки", - добавила специалист по ловле рептилий.

Причиной подобного решения, по словам женщины стало желание преодолеть себя и желание изменить представление людей об этих животных как о кровожадных монстрах.

По ее словам, самый большой аллигатор, которого она ловила, был 4 метра в длину и весом более 408 кг. Для сравнения - сама женщина весит 54 кг. "Он был слепой, потерялся на парковке и не мог найти дорогу к воде", - уточнила Кристи.

Она добавила, что потенциально опасных аллигаторов, которых нельзя отпускать обратно на волю, отвозят на огромную ферму с кучей прудов.