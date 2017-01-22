В Венесуэле выпустили вертикальные банкноты
Источник: КорреспонденТ.net
22.01.2017
Таким образом в стране пытаются бороться с гиперинфляцией.
В Венесуэле ввели в обращение новые вертикальные банкноты, номиналом от 500 до 20 000 боливаров. В этой латиноамериканской стране - гиперинфляция, сообщает ВВС.
Поясняющее видео о новых венесуэльских деньгах опубликовано на Youtube.
"В Венесуэле начали выпускать новые вертикальные банкноты, чтобы заменить купюры достоинством 100 боливаров, которые стали практически бесполезны из-за гиперинфляции", - указано в описании к видео.
Самая ценная из новых банкнот - 20 000 боливар на венесуеэльском "черном рынке" стоит меньше, чем $6.
По прогнозам, инфляция в 2017 году там достигнет 1600%.