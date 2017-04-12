Японские биологи сделали ГМ-помидоры без косточек, не нуждающиеся в опылении

Источник: Українські новини

Технология, использованная японскими биологами для получения томатов без косточек и не нуждающихся в опылении, называется CRISPR. Об этом сообщает Scientific Reports.

Ученые из японского Университета Токушимы создали эти помидоры за считанные дни с помощью направленной генной модификации. Не считая того, что плоды не имеют семян, ГМ-растения ничем не отличаются от обычных, только листья имеют менее изрезанную форму.

В опылении эти растения не нуждаются. Размножать их можно черенками, что требует дополнительных трудозатрат, но эту задачу могут выполнять и роботы.

По словам авторов, до появления CRISPR/Cas9 уже было предпринято несколько попыток получения партенокарпических томатов с помощью ГМ-методов предыдущего поколения, однако все эти работы были чрезвычайно затратными по ресурсам и времени и недостаточно надежными. Тогда как новый подход с использованием CRISPR/Cas9 отличается быстротой, простотой и высокой точностью модификации целевого гена.

Напомним, созданы ГМ-комары, которые будут бороться с вирусом Зика на Каймановых островах.