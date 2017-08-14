И в Кореи мы? Скандал с украинскими ракетами

Источник: КорреспонденТ.net

Западная пресса подозревает, что передовые украинские ракетные разработки могли оказаться в руках Северной Кореи.

Скандальную информацию принялись активно опровергать украинские власти и украинский завод "Южмаш".

Публикация The New York Times

Американское издание The New York Times считает, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен из-за закупки на черном рынке двигателей, возможно с украинского завода.

Аналитики, изучавшие фотографии северокорейского лидера Ким Чен Ына, инспектирующего новые ракетные двигатели, пришли к заключению, что они восходят к конструкциям, когда-то приводившим в движение ракетный арсенал Советского Союза.

Эти двигатели связаны лишь с несколькими заводами бывшего Советского Союза, пишет издание. Исследования правительственных следователей и экспертов сосредоточились на ракетном заводе "Южмаш", в украинском городе Днепр. Во времена холодной войны на заводе производились самые смертоносные ракеты в советском арсенале, в том числе гигантские Р-36М. Он оставался одним из главных производителей российских ракет даже после получения Украиной независимости, отмечают авторы.

Издание приводит слова эксперта по ракетам из Международного института стратегических исследований Майкла Эльмана.

Он считает, что "Южмаш", который пережил тяжелые времена из-за отмены россиянами модернизацию своего ядерного флота, мог стать самым вероятным источником двигателей, которые в июле использовались в двух испытаниях КНДР межконтинентальных баллистических ракет. Эти ракеты стали первыми, которые, предположительно, могут угрожать городам в США.

"Вероятно, эти двигатели поступили с Украины - возможно, незаконно, - сказал Эллман в интервью. - Серьезный вопрос состоит в том, сколько их у них и помогают ли им теперь украинцы. Меня это очень беспокоит".

Старая история

Эллман напомнил, что по данным ООН, Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить связанную с ракетами секретную информацию с украинского комплекса. Были пойманы два гражданина Северной Кореи, а в докладе ООН говорится, что информация, которую они пытались похитить, касалась, в основном, передовых "ракетных систем, жидкостных двигателей, систем подачи топлива для космических кораблей и ракет".

"Следователи теперь полагают, что в условиях хаоса послереволюционной Украины Пхеньян предпринял новую попытку", - говорится в статье.

28 мая 2012 года в Украине действительно были осуждены два гражданина Северной Кореи, сотрудники торгпредставительства КНДР в Беларуси - Рю Сонгчель и Ли Тхэкиль, которых СБУ обвинило в попытке получить доступ к государственной тайне. Следствие установило, что 26 июля 2011 года северокорейские гости въехали на автомобиле в Украину через Беларусь, и 27 июля прибыли в Днепропетровск. Цель визита - фотографирование секретных документов, которые им должен был за денежное вознаграждение передать сотрудник КБ "Южное". Позднее задержанные северокорейцы заявили, что являются сотрудниками торгового представительства КНДР в Беларуси, и что род их деятельности связан с разрешением вопросов между странами в области науки и техники. В их обязанности так же входила организация семинаров по обучению специалистов КНДР на различные темы ракетостроения. Следствие установило, что Сонгчель и Тхэкиль ранее также посещали Украину и Россию.

Во время контактов с сотрудниками украинских предприятий северокорейцы неоднократно интересовались ракетными технологиями и просили украинских ученых провести ряд лекций "для граждан Северной Кореи". В ходе беседы они озвучили интересующие их конкретные темы: баллистические ракеты, системы ракет, строение ракет, двигатели космических аппаратов, раскрытие солнечной батареи, быстрое опорожнение топливных баков, транспортно-пусковой контейнер, пороховой аккумулятор, а так же военные ГОСТы.

Также северокорейцев интересовала информация о двигателе межконтинентальной баллистической ракеты МБР РТ-22, натовской классификации SS-22 "Скальпель". После сигнала сотрудников КБ "Южное" в управление СБУ о контакте с северокорейцами, в службе безопасности разработали операцию по фиктивной, или "контролируемой" поставке документации. Встречу назначили в одном из днепропетровских гаражей, где обоих северокорейцев и взяли с поличным - во время фотографирования чертежей и научных работ по новым технологиям ракетных комплексов, системам поставки ракетного топлива и другим инновациям с грифом "Секретно".

Тайны, за которыми охотились торгпреды, по словам следователей, позволили бы увеличить радиус действия и дальность северокорейских ядерных ракет вплоть до территории США. Обоих фигурантов Красногвардейский районный суд Днепропетровска приговорил в восьми годам заключения.

Реакция власти

Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею, а появление соответствующих публикаций в иностранных СМИ считает кампанией российских спецслужб, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Он отметил, что Украина всегда придерживается всех взятых на себя международных обязательств, поэтому предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. Турчинов назвал публикации в иностранных СМИ о передаче "Южмаш" ракетных технологий Северной Корее неправдивой информацией.

"Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по содержанию, и, скорее всего, спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия собственных преступлений", - сказал Турчинов.

Он отметил, что Украина считает правящий режим Северной Кореи "тоталитарным, опасным и непредсказуемым, и поддерживает все санкции против этой страны".

"Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею. Считаем, что эта антиукраинская кампания спровоцирована российскими спецслужбами для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах", - резюмировал Секретарь СНБО Украины.

В публикации The New York Times отмечается, что нет никаких доказательств того, что украинкое правительство причастно к какой-либо утечке информации с Южмаша

Также Эллман не смог исключить возможность того, что крупное российское ракетное предприятие "Энергомаш", тесно связанное с украинским комплексом, сыграло свою роль в передаче технологии двигателей РД-250 Северной Корее.

"По мнению аналитиков, очередные улики свидетельствуют не только о новых угрозах со стороны Северной Кореи, но и о новых опасностях распространения ракет в мире, поскольку украинский завод остается в затруднительном финансовом положении. Сейчас он производит троллейбусы и тракторы, ища новые контракты на производство ракет, чтобы вернуть себе часть былой славы", - говорится в статье.

Реакция Южмаша

Украинский завод заявляет, что факты, изложенные в публикации NYT о причастности предприятия к успешному запуску ракет КНДР, не соответствуют действительности.

Южмаш, считает, что статья The New York Times имеет откровенно провокационный характер и основана на некомпетентной "экспертной" мысли.

Так, на предприятии указывают, что завод не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, в том числе, ракетные двигатели.

Предположение авторов публикации и процитированного ими "эксперта" по возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий, как указывается в заявлении, не имеют отношения к реальности.

“Южмаш никогда ранее не имел и не имеет сейчас никакой связи с северокорейскими ракетными программами космического или оборонного характера. Ракеты и ракетные комплексы военного назначения за время независимости Украины Южмаш не выпускались и не выпускаются", - заявили в пресс-службе завода.

Там указывают, что единственный серийный двигатель, поставляемый в последние годы на экспорт (РД-843 в Италию для европейской ракеты-носителя "Вега") предназначен для запуска и работы в условиях открытого космоса и по своим характеристикам (в том числе, по силе тяги) непригоден для использования в баллистических ракетах военного назначения.

"Южмаш, как государственное предприятие, полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, участником которого является Украина с 1998 года (фактически - с 1995 года) ", - сказано в заявлении.

Издание пишет, что Северная Корея пыталась шесть лет назад похитить ракетные тайны относительно украинских ракетных комплексов и недавно попыталась снова.