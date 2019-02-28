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28.02.2019

И ядерное оружие. Пять сил Пакистана против Индии

Источник: Корреспондент.net

Индия и Пакистан 27 февраля вступили в прямое военное противостояние после терактка в одной из самых горячих точек на планете, спорной территории под названием Кашмир. Мир серьезно взолнован, поскольку оба государства - давние непримиримые враги и обладают ядерным арсеналом.

Индийская армия стабильно входит в пятерку сильнейших в мире, пакистанская - в двадцатку. Однако, ка пишет авторитетное издание National Interest, у Пакистана есть пять видов вооружениях, которых стоит опасаться Индии. Корреспондент.netрассказывает подробности.

 

Индия против Пакистана: сравнение армий

Индия:

  • Численность населения - 1 281 935 911 человек
  • Численность вооруженных сил - 4 207 250 человек
  • Авиация - 2185 единиц
  • Самолеты-истребители - 590 единиц
  • Боевые танки - 4426 единиц
  • Боевые средства военно-морских сил - 295 единиц (один авианосец)
  • Военный бюджет - 47 миллиардов долларов
  • Ядерный арсенал - 140 боеголовок

Пакистан:

  • Численность населения - 204 924 861 человек
  • Численность вооруженных сил - 919 000 человек
  • Авиация - 1281 единица
  • Самолеты-истребители - 321 единица
  • Боевые танки - 2182 единицы
  • Боевые средства военно-морских сил - 197 единиц
  • Военный бюджет - 7 миллиардов долларов
  • Ядерный арсенал - 150 боеголовок


У Пакистана есть, что противопоставить Индии

Также как и КНДР, Пакистан - увядающее государство, обеспечивающее свою территориальную целостность недорогим способом, вкладывая средства в ядерное оружие, поэтому провоцировать Исламбад опасно, пишет NI. Если считать от ВВП, то Пакистан тратит на оборону на 50 процентов больше, чем Индия. Вот его самое опасное оружие:

Истребитель-бомбардировщик JF-17 Thunder

Совместная китайско-пакистанская разработка поступила на вооружение ВВС Пакистана в 2009 году. По последним данным, в строю находятся 53 истребителя.

Внешне JF-17 похож на французский Мираж-5 и американский F-16. У него есть электро-дистанционная система управления полетом, импульсная допплеровская радиолокационная станция для обнаружения целей и ведения воздушного боя, система дозаправки в воздухе, лазерный целеуказатель для борьбы с наземными целями, современный комплекс РЭБ и эргономичная кабина с отображением показаний приборов на лобовом стекле и многоцветными цифровыми дисплеями.

Он может нести 3,6 тонны топлива, оружия или боеприпасов. Оружие для воздушного боя поставляет Китай: ракеты малой дальности с инфракрасной системой самонаведения PL-5 и PL-9, которые крепятся на узлах в концевых частях крыла.

Подводная лодка серии Халид

Самой эффективной техникой в составе ВМС Пакистана являются три небольших дизель-электрические ударные подводные лодки типа Халид. Это модернизированная версия французских дизель-электрических субмарин Агоста.

На подлодках есть воздухонезависимая силовая установка, благодаря которой они могут дольше находиться под водой.

Они вооружены торпедными аппаратами, с которых можно запускать снаряды французского производства ECAN F17 Mod 2 с управлением по проводам. Наведение у них как активное, так и пассивное. Торпеда может доставлять боезаряд весом 250 килограмм на дальность до 20 километров.

Цели на большем удалении поражаются знаменитой противокорабельной ракетой Exocet. У подводной версии этой ракеты SM39 дальность составляет до 50 километров, а вес боезаряда 165 килограм.

Ядерное оружие

 

В 1998 году Исламабад шокировал весь мир, одновременно подорвав несколько ядерных устройств мощностью от одной до 36 килотонн. Ядерные заряды, которыми сейчас обладает Пакистан, могут устанавливаться на авиационные бомбы и баллистические ракеты.

У Пакистана есть две тактические баллистические ракеты малой дальности Газнави и Шахин, а также неизвестное количество ракет Гаури-2 на жидком топливе, которые могут доставлять ядерный заряд на расстояние примернов две тысячи километров и в теории покрывает 80 процентов земель Индии.

Есть и более новая баллистическая ракета средней дальности Шахин-2, работающая на твердом топливе и имеющая дальность две тысячи километров.

Террористы

National Interest называет террористические группировки самым опасным оружием в пакистанском арсенале, поскольку атакуют мирное население, чем вызывают у Индии желание военного ответа.

Индия разработала доктрину неядерной войны Холодный запуск, согласно которой индийская армия должна разгромить пакистанскую, а затем быстро войти в Пакистан. План не исключает ядерного ответа со стороны Исламабада - тогда Нью-Дели ответит тем же.

Беспилотники

С 2008 года Исламабад использует два небольших БПЛА - Шахпар и Укаб - для ведения тактической разведки.

Дальность полета Укаба - 150 километров, продолжительность - шесть часов. У него есть GPS, камеру, работающая в режиме реального времени, а также тепловизионный прибор ночного видения.

Шахпар немного больше по размеру и работает уже семь часов. Данные он передает на расстояние до 250 километров. При помощи GPS он может сам взлетать, лететь и садиться. Полезная нагрузка - 50 килограм.

 

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