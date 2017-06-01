Идет жара: украинцев предупредили о резкой перемене погоды на выходных
Источник: Обозреватель
01.06.2017
На выходных в Украине ожидается солнечная и жаркая погода, а осадков не предвидится.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, в субботу, 3 июня, в западных регионах температура воздуха достигнет 26 градусов тепла. В центре будет до +25, на востоке +23, на юге до +27.
В Киеве – до 25 градусов тепла.
В воскресенье, 4 июня, на западе до +29, в центре до +28, на востоке 22-24 градуса тепла. В южных регионах до +30.
В Киеве +27+29 градусов.
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