Идет жара: украинцев предупредили о резкой перемене погоды на выходных

Источник: Обозреватель

На выходных в Украине ожидается солнечная и жаркая погода, а осадков не предвидится.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в субботу, 3 июня, в западных регионах температура воздуха достигнет 26 градусов тепла. В центре будет до +25, на востоке +23, на юге до +27.

В Киеве – до 25 градусов тепла.

В воскресенье, 4 июня, на западе до +29, в центре до +28, на востоке 22-24 градуса тепла. В южных регионах до +30.

В Киеве +27+29 градусов.