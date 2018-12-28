Иерусалимский патриарх написал Порошенко о Януковиче, - израильские СМИ

Источник: Українські новини

Иерусалимский патриарх Феофил III направил в адрес президента Петра Порошенко письмо, в котором содержится призыв использования "всех возможностей для мира" в Украине, включая возможное участие Виктора Януковича в его достижении, а также о "всепрощении и примирении" в отношениях Порошенко с Виктором Януковичем.

Газета пишет о недавним телефонном разговоре Патриарха Иерусалимского Феофила III и президента Украины Петра Порошенко.

"Патриарх Иерусалимский высказал свое мнение о необходимости прекращения политического преследования 4-го президента Украины Виктора Януковича и привлечения его к активному участию в приближении мира на Донбассе. Поскольку для достижения национального примирения в Украине необходим широкий диалог, в том числе с привлечением к мирному процессу выходцев из этого региона, то Президент Янукович мог бы стать таким представителем", - говорится в статье.

Издание отмечает, что контекст телефонной беседы подтвердился и официальным письмом от Иерусалимского патриархата, направленного в адрес президента Порошенко. В нем речь идет об использовании "всех возможностей для мира", включая возможное участие Виктора Януковича в его достижении, а также призывах к Петру Порошенко о "всепрощении и примирении" в его отношениях с Виктором Януковичем.