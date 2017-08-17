17.08.2017
ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне
Источник: КорреспонденТ.net
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за теракт в Барселоне, сообщает Reuters.
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