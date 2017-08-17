ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

И в Кореи мы? Скандал с украинскими ракетами

В НАБУ 100 дел о коррупции на госпредприятиях

Ранены были два человека, один из которых скончался.

При этом в Госдепе отметили, что в прошлом Киев соблюдал резолюции Совбеза ООН по вопросу предотвращения поставок технологий.

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