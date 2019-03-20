Иллюзия с тонущим в асфальте самолетом стала хитом

Источник: Корреспондент.net

В сети появилось видео, котором пассажирский лайнер, виляя крыльями, как будто погружается в асфальт взлетно-посадочной полосы.

В аэропорту Дюссельдорфа самолет Cessna 680 вынужден был совершить экстренную посадку во время шторма. Лайнер садился не ровно, попеременно опуская и поднимая крылья.

Из-за оптической иллюзии, созданной неровностью взлетно-посадочной полосы и нагретого асфальта, сложилось впечатление, что самолет погрузился в землю.