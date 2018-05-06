Илон Маск намерен открыть кондитерскую фабрику

Источник: DW

Бизнесмен и изобретатель Илон Макс планирует открыть кондитерскую фабрику. Об этом он сообщил в своем микроблоге в соцсети Twitter вечером 5 мая. "Это будет потрясающе. Я супер-супер серьезно", - написал Маск.

В одном из следующих постов основатель SpaceX, Tesla и других компаний спросил, с какой начинкой ему стоит производит конфеты. В ответ пользователи поделились своими предпочтениями, при этом одними из самых оригинальных предложений стали леденцы с логотипом Tesla и начинка в виде камней с Марса.