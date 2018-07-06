Илон Маск направит специалистов для спасения детей в Тайланде

"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра, чтобы узнать, можем ли мы помочь правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые сложно оценить, не находясь на месте", - написал Маск в своем Twitter в пятницу, 6 июля.

Один спасатель погиб

12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер находятся в частично затопленной пещере Кхао Луанг в провинции Чианграй на севере Таиланда. Они укрылись там от непогоды после тренировки и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Им регулярно поставляют еду, воду и медикаменты.

Участвовавший в операции по их спасению бывший военный ВМС Тайланда Саман Гунан погиб, сообщается 6 июля. Он доставил им баллоны с кислородом, но ему самому кислорода не хватило на то, чтобы выбраться оттуда и он потерял сознание на обратном пути.

На спасение школьников остается все меньше времени, они не смогут переждать окончание сезона муссонных дождей, заявил командир военно-морского подразделения тайской армии.