28.01.2019
Илон Маск стал героем новых мемов
Источник: Корреспондент.net
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в Twitter свое фото с оружием в руках и спровоцировал очередную волну мемов в свой адрес.
Под опубликованным снимком Маск отметил, что хотел бы провести шоу Meme Review, которое выпускает популярный ютуб-блогер PewDiePie. В ответ блогер в комментарии к посту отреагировал одобрением.
Однако не столько комментарий, сколько снимок предпринимателя привлек пользователей Сети. В итоге интернет начал пестрить курьезными изображениями, пародирующими главу Tesla.
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