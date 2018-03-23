Илон Маск удалил официальную страницу Tesla и SpaceX в Facebook

Источник: Українські новини

Верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX были удалены с Facebook после обещания Илона Маска пользователям в Twitter.

23 марта пользователь Twitter обратился к директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответил: "Что такое Facebook?".

Однако пользователи начали давить на Маска со словами: "Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook".

В результате Маск отметил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Со временем пользователи начали публиковать скриншоты уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.