23.03.2018
Илон Маск удалил официальную страницу Tesla и SpaceX в Facebook
Источник: Українські новини
Верифицированные страницы компаний Tesla и SpaceX были удалены с Facebook после обещания Илона Маска пользователям в Twitter.
23 марта пользователь Twitter обратился к директору компаний Tesla и SpaceX Илону Маску с призывом удалить Facebook страницу. Маск пошутил, ответил: "Что такое Facebook?".
Однако пользователи начали давить на Маска со словами: "Если ты мужчина, удали страницу SpaceX с Facebook".
В результате Маск отметил, что не знал, что такая страница существует и добавил, что сейчас же удалит. Со временем пользователи начали публиковать скриншоты уже удаленных страниц Tesla и SpaceX.
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