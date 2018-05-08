Илон Маск вышел в свет с новой девушкой: их роман начался с шуток в Twitter

Источник: Українські новини

Илон Маск начал тайно встречаться с певицей Граймс. Их роман начался с шутки про искусственный интеллект.

Глава компаний Tesla и Space X появился с девушкой на благотворительном мероприятии Met Gala. Источники сообщили изданию, что молодые люди познакомились около месяца назад. Он придумал шутку для Twitter, но перед публикацией узнал, что три года назад ее уже разыграла канадка в своей песне. И написал ей.

Илон Маск хотел опубликовать в своем Twitter каламбур, посвященный мысленному эксперименту Василиск Роко, суть которого заключается в дилемме, стоит ли помогать созданию злого искусственного интеллекта, который в будущем захватит власть и будет наказывать всех, кто ослушается его приказов, и тех, кто не помогал его придумывать. Маск собирался запостить фразу "Василиск рококо", высмеивающую одновременно и запутанность эксперимента, и сложность и причудливость французского стиля XVIII века.

Однако когда бизнесмен вбил это словосочетание в поиск, он обнаружил, что несколько лет назад певица Граймс выпустила клип на песню Flesh Without Blood, главную героиню которого звали Василиск Рококо. Маск написал Граймс, и та ответила, что он стал первым за три года человеком, который понял ее шутку. После этого они начали общаться и вскоре отправились на свидание.