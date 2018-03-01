Индекс молочной корзины вырос на 17% за год, больше всего подорожало молоко

Источник: Українські новини

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что за 2017 год индекс молочной корзины вырос на 17%. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Отмечается, что в корзину входят такие молочные продукты, как молоко, сметана, мягкий сыр, сливочное масло.

"Все молочные изделия за год подорожали от 6% до 37%, а именно: молоко - на 37%, масло сливочное - на 29%, сметана - 24%, сыр мягкий - на 6%. По сравнению с прошлым годом сметана прибавила в цене 10 гривен за килограмм, масло сливочное - 8 гривен/200 грамм, молоко - 6 гривен/литр, мягкий сыр - 5 гривен/килограмм", - сказано в сообщении.

Дорошенко сообщает, что на начало февраля литр молока можно было купить в среднем за 22 гривны, 200 грамм масла - за 36 гривен, килограмм сметаны - за 51 гривну, килограмм мягкого сыра - за 90 гривен.

"Если в целом оценить стоимость молочной корзины, то в январе 2018 года она стоила 199 гривен, тогда как год назад ее стоимость составляла 170 гривен. То есть, индекс молочной корзины за год вырос на 17%, или ее стоимость поднялась на 29 гривен", - сообщил Дорошенко.