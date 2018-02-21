Индекс мясной корзины вырос на 40% за год: сало подорожало почти вдвое

Источник: Українські новини

Генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко сообщил, что за 2017 год индекс мясной корзины вырос на 40%.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, сообщают Українські Новини.

Отмечается, что в корзину вошли все виды мяса и колбасных изделий, подлежащие государственному мониторингу, а именно свинина, говядина, сало, куриная тушка и филе, вареная колбаса 1 сорта.

"За год индекс мясной корзины вырос на 40%. Все виды мяса подорожали за год от 29% до 80%, а именно: сало - на 80%, свинина - на 55%, колбаса вареная - 34%, курица в тушке - на 31%, филе курицы - 30% , говядина - на 29%. По сравнению с прошлым годом, свинина прибавила в цене 39 гривен/кг, сало - 32 гривен/кг, говядина - 26 гривен/кг, колбаса вареная и филе курицы - по 21 гривен/кг, а курица в тушке - 13 гривен/кг", - сказано в сообщении.

Дорошенко сообщает, что на конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 гривен, свинины - за 110 гривен, филе курицы - за 92 гривен, вареной колбасы - за 83 гривен, сала - за 72 гривен, а тушку курицы - за 55 гривен.

"Если в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец января 2018 она стоила 529 гривен, тогда как год назад его стоимость составляла 377 гривен. То есть, индекс мясной корзины за год вырос на 40%, или на 152 гривен", - сообщил Дорошенко.

Овощная корзина, по подсчетам ассоциации, за год выросла на 35%.