12.11.2018
Индонезия купит у Украины штурмовые винтовки
Источник: Корреспондент.net
Украинские производители подписали ряд соглашений с представителями Индонезии на проходящей в Джакарте международной выставке оружия Indo Defence 2018. Об этом сообщили в пресс-службе государственного концерна Укроборонпром в понедельник, 12 ноября.
"ГП Укринмаш, предприятие – участник концерна, провело встречу с командованием оборонных ведомств Индонезии, во время которой индонезийская сторона сообщила о плане закупить партию украинских штурмовых винтовок, а также выразила интерес к отечественным РЛС (радиолокационная станция. – "ГОРДОН"), в частности, контрбатарейных, БПЛА и авиационных средств радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.
Еще одно подразделение Укроборонпрома, компания Укрспецэкспорт, подписало с индонезийской компанией меморандум, в котором говорится о сотрудничестве в продвижении бронетранспортеров на рынки Юго-Азиатского региона.
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