Индонезия купит у Украины штурмовые винтовки

"ГП Укринмаш, предприятие – участник концерна, провело встречу с командованием оборонных ведомств Индонезии, во время которой индонезийская сторона сообщила о плане закупить партию украинских штурмовых винтовок, а также выразила интерес к отечественным РЛС (радиолокационная станция. – "ГОРДОН"), в частности, контрбатарейных, БПЛА и авиационных средств радиоэлектронной борьбы", – говорится в сообщении.

Еще одно подразделение Укроборонпрома, компания Укрспецэкспорт, подписало с индонезийской компанией меморандум, в котором говорится о сотрудничестве в продвижении бронетранспортеров на рынки Юго-Азиатского региона.