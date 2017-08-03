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03.08.2017

Инфляция по итогам шести месяцев оказалась выше прогнозов, но дальше ожидается ее снижение.

Источник: КорреспонденТ.net

В июне 2017 года показатель инфляции в Украине в годовом измерении достиг пика этого года, после чего ожидается его постепенное снижение. Об этом сообщилапресс-служба Национального банка Украины.

"Фактическое значение общей инфляции в июне (15,6%) было выше прогноза Национального банка из-за более резкого подорожания сырых продуктов питания. Рост цен на мясо и молоко продолжал ускоряться вследствие высоких мировых цен и значительных объемов экспорта этих продуктов. Рост цен на овощи и фрукты также превышал ожидания Национального банка", – говорится в сообщении регулятора.

 

По данным Нацбанка, базовая инфляция в июне повысилась до 6,8% в годовом измерении и продолжила ускоряться в июле. Это связано с вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, увеличением производственных затрат, в том числе на оплату труда и ростом цен на услуги по содержанию домов.

"В то же время инфляцию сдерживало укрепление обменного курса гривны к доллару США", – отметили в НБУ.

Регулятор ожидает, что в июле с высокой вероятностью будет зафиксирована дефляция в месячном измерении, которая продлится и в августе. Соответственно, показатели инфляции в годовом измерении будут постепенно приближаться к траектории, которую прогнозирует Нацбанк.

Но цены все равно могут начать расти во втором полугодии на фоне увеличения бюджетных расходов и пенсионных выплат во втором полугодии.

"Также, на фоне высоких текущих показателей роста цен существует риск изменения тренда улучшения инфляционных ожиданий, наблюдавшийся в течение последних двух лет", – предостерегли в НБУ.

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