Инфляция за 2018 выросла почти на 10%: больше всего подорожало образование и тарифы на ЖКГ

Источник: Українські новини

В 2018 году потребительские цены повысились на 9,8%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В декабре инфляция составила 0,8%.

В том числе цены на продукты питания и безалкогольные напитки в 2018 году повысились на 7,8% (за декабрь - на 1,8%), на одежду и обувь - повысились на 2,0% (за декабрь снизились на 2,5%), на жилищно-коммунальные услуги – повысились на 10,6% (за декабрь повысились на 0,7%), на услуги, связанные со здравоохранением, - повысились на 8,9% (за декабрь повысились на 0,8%), на образование - повысились на 13,4% (за декабрь повысились на 0,1%).

По сравнению с декабрем 2017 года в декабре 2018 года потребительские цены повысились на 9,8%.