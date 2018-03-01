Иностранные инвесторы готовы передать портфель страховой компании Classic Life Insurance

Источник: Апостроф

Страховая компания "Classic Life Insurance" планирует менять направление деятельности на украинском рынке.

Об этом 1 марта акционеры компании заявили на пресс-конференции.

Среди причин принятия такого решения - сложность работы в украинских реалиях. По словам акционеров компании, в настоящее время существует серьезная проблема со страховыми брокерами и независимыми агентами, которые получают от страховых компаний значительную комиссию, но не несут никакой ответственности за ложную информацию при продаже страховых полисов. Достаточно часто деятельность таких лиц является противозаконной, но механизм привлечения их к реальной ответственности - отсутствует. Это вызывает беспокойство и несет серьезные угрозы для дальнейшего развития сферы страхования в Украине.

Также на мероприятии директор компании заверил, что никаких причин волноваться у клиентов компании нет. Портфель будет передано страховой фирме, имеющей безупречную репутацию и опыт обслуживания портфелей других компаний. Сейчас акционеры рассматривают возможность передачи портфеля страховой компании "Forte Life".

Напомним, что компания "Classic Life Insurance" является одним из самых серьезных игроков украинского рынка страхования. Только за последние 5 лет в компании было инвестировано более 150 млн гривен.